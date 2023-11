Le previsioni del fine settimana

L’oroscopo di oggi e del weekend, per ogni segno dello zodiaco, con le profezie astrali giornaliere di LiveSicilia.it. Tutto su amore, carriera, salute e fortuna.

Ariete

Il weekend per l’Ariete è come un’auto con il freno a mano tirato – avanza, ma non troppo. La Luna in opposizione non è solo un fenomeno astronomico, ma anche un’ottima scusa per ogni malanno fisico o tensione interiore. Il consiglio? Non sovraccaricarti di impegni e affronta i problemi domestici. E se hai un partner, cerca di non dimenticarti che c’è! Amori nuovi? Certo, ma senza tirare troppo la corda. In conclusione: nonostante un fisico non al top, il weekend promette piccole soddisfazioni. Voto: 6/10 – “Spassu i fora e triulu i casa“.

Toro

È il momento di prendere un bel respiro e rilassarsi. Per il segno del Toro, la famiglia e la vita personale sembrano un po’ tese ultimamente, quindi evita rinvangare vecchie polemiche. L’amore non ha tempo, ma il lavoro e le finanze richiedono la tua attenzione. Se stai pensando di iniziare una causa legale, assicurati di avere le carte in regola, a meno che tu non voglia perdere soldi e tempo. Voto: 5/10 – “Luna curcàta – marinàru aizàtu. Luna aizàta – marinàru curcàtu“.

Gemelli

Amore e amicizie sono in primo piano questo weekend. Se sei pronto per un nuovo amore, approfitta della Luna favorevole. È anche un ottimo momento per fare nuove amicizie e lanciarti in nuove avventure professionali. Ricorda: non aspettare che le cose cadano dal cielo, vai a prenderle! Voto: 7/10 – “Parrari quantu ‘gnurici poviru”.

Cancro

Venerdì parte con qualche perplessità, ma il weekend migliora. Cerca di non lasciarti sopraffare dai piccoli problemi, specialmente quelli familiari. Potresti sentirsi un po’ irritato, specialmente se c’è un ex che ti dà fastidio. Desideri più libertà e meno consigli inutili. Voto: 5/10 – “Chiu longa è a pinsata, chiù grossa è a min****ta”.

Leone

Questo periodo ti vede audace e pronto a sfidare le convenzioni. I prossimi giorni potrebbero portarti incontri interessanti in amore. Chi è in coppia potrebbe pensare a fare il grande passo. Attenzione a possibili dispute con Ariete e Gemelli. Voto: 7/10 – “Pigghiati a pinnula ru curaggio”.

Oroscopo di oggi: Vergine

Il weekend si preannuncia promettente, soprattutto la domenica. Se sei solo, potresti trovare l’amore, o almeno una bella conversazione. Sul lavoro, è il momento di lanciare nuovi progetti, ma senza esagerare. Voto: 6.5/10 – “Chiù scuru i menzannotti nun po’ fari”.

Bilancia

Con la Luna e Venere nel tuo segno, ti aspetta un weekend di recupero psicofisico. È il momento di fare un bilancio e, forse, di cambiare vita. Nuovi amori potrebbero essere all’orizzonte, e la creatività è favorita. Voto: 8/10 – “Cu di cori ama, di luntano vidi”.

Scorpione

Venerdì e sabato promettono, ma domenica potrebbe essere meno brillante. È un buon momento per riflettere sui sentimenti e valutare nuovi progetti, sia in amore che nel lavoro. Se hai sentito incertezza, adesso è il momento di farti valere. Voto: 6.5/10 – “Amunì”.

Sagittario

Con Mercurio nel tuo segno, questo weekend porta energia e nuove opportunità. È il momento di rivalutare le priorità, forse dando meno importanza al materiale e più a quello spirituale. Per le coppie in crisi, è il momento di parlare. Voto: 7.5/10 – “Caliti juncu, chi passa la china”.

Capricorno

Ti senti frustrato per non ricevere il giusto riconoscimento. Alcuni progetti sono fermi, ma non è colpa tua. La Luna potrebbe rendere difficile la comunicazione, ma ricorda: il tuo oroscopo rimane forte. È il momento di focalizzarsi sull’amore e sulla creatività. Voto: 5.5/10 – “Pignata taliata nun vugghi mai“.

Acquario

Venere ti aiuta a superare le tensioni recenti. Questo weekend, cerca di vivere per te stesso e trovare certezze interiori. L’amore non è competizione, quindi evita paragoni inutili. Potresti rivedere un vecchio progetto o risolvere problemi domestici. Voto: 6/10 – “Cu fà, fa ppi iddu”.

Oroscopo del weekend: Pesci

La prima metà di novembre è favorevole, ma poi si complica. Se hai questioni da risolvere, fallo ora. Sul lavoro, sei in una buona posizione. L’amore potrebbe tornare intrigante dopo un periodo freddo. Voto: 7/10 – “Di ccà c’è ‘a morti, di ddà c’è a sorti”.