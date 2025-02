Oroscopo Pesci: settimana dal 10 al 16 febbraio 2025

Le previsioni del segno

PESCI – L’amore è una giostra e tu hai il biglietto per il giro più confusionario della settimana. A volte hai idee brillanti, altre volte nessuno capisce cosa vuoi (neanche tu).

Se sei in una nuova relazione, fai attenzione: non tutto ciò che luccica è oro. Sul lavoro, cerca di non far esplodere il cervello con pensieri troppo complessi: le cose si stanno muovendo, ma se ti perdi nei dettagli, rischi di rallentare tutto.

“Sognare è bello, ma ricordati di impostare la sveglia.”

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “U tempu è come ‘a marea, va e veni. Aspetta, ma nun stari fermu.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI