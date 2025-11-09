Oroscopo Pesci: settimana dal 10 al 16 novembre 2025

Le previsioni del segno

PESCI – Romanticone dei mari zodiacali, questa settimana sei in piena rinascita emotiva. Il cuore torna a battere con un ritmo più leggero, e finalmente riesci a lasciare andare il passato con un pizzico di malinconia e un mare di speranza. Le nuove amicizie diventano ponti verso qualcosa di più profondo. La presenza di Venere ti regala incontri dolci, intensi e pieni di empatia.

Chi ha vissuto rotture o distacchi di recente sta finalmente ritrovando equilibrio, e non è escluso che un sorriso inaspettato accenda di nuovo la voglia di amare. Per chi vive in coppia, invece, si prospettano giornate di armonia domestica, anche se ogni tanto un pizzico di gelosia altrui potrebbe infastidirti. Tu, che ami la libertà, devi difendere i tuoi spazi senza sembrare evasivo.

Sul lavoro, sei in ripresa: le tue doti creative sono al massimo e le stelle premiano chi osa proporre idee nuove. Tuttavia, tra giovedì e sabato, meglio non prendere decisioni importanti: Mercurio confonde e potresti fraintendere una proposta. Gli artisti e i lavoratori indipendenti godono di una visibilità crescente. Il tuo talento sta finalmente emergendo come una perla dopo tanta attesa.

Fisicamente ti senti più forte: Venere e Giove ti danno energia, vitalità e un benessere che traspare anche dall’umore. Mercoledì, in particolare, è la giornata perfetta per coccolarti o iniziare qualcosa di nuovo per la tua salute.

Il Pesci dice di seguire il flusso, ma poi si emoziona pure davanti a una pubblicità di biscotti.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Segui ‘u cori ma resta cu ‘i peri ‘n terra, ca troppa fantasia ti porta fora rotta”.

