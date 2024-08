Oroscopo Pesci: settimana dal 12 al 18 agosto 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Le ultime settimane sono state un po’ tumultuose, e il tuo cuore delicato ne ha risentito. Le incertezze e le indecisioni sono state una costante, ma non lasciare che queste ti impediscano di andare avanti. Alcuni ritardi e malintesi possono averti fatto sentire più distante da chi ami, ma è il momento di prendere in mano la situazione. Se qualcuno non è stato riconoscente per la tua generosità, ora è il momento di ripensare a certe relazioni e mettere in chiaro le cose.

Nel lavoro, hai assunto impegni importanti per l’autunno, e questo ti porta a oscillare tra l’entusiasmo e la paura. La tua natura tranquilla è messa alla prova, ma devi affrontare i cambiamenti con determinazione. Ferragosto sarà un buon momento per rilassarti e evitare conflitti inutili. Gestisci i cambiamenti con calma entro settembre, e tutto andrà per il meglio.

Sul fronte del benessere, il consiglio è di evitare complicazioni inutili. Hai bisogno di ritrovare l’armonia interiore e concentrarti su te stesso. Prenditi il tempo necessario per ricaricare le energie e prepararti ai cambiamenti in arrivo.

I pesciolini devono nuotare in acque tranquille per ritrovare la pace interiore. Non lasciarti travolgere dalle correnti della vita, ma segui il tuo ritmo e la tua intuizione.

Voto: 7.

Consiglio delle stelle siciliane: “Pisci, quannu tutti ti dicinu chi fari, ricorda chi u mari è granni e a to strada la sapi sulu tu.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI