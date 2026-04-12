Oroscopo Pesci: settimana dal 13 al 19 aprile 2026

Le previsioni del segno

PESCI – Questa settimana sei completamente immerso in un’atmosfera emotiva che, per una volta, gioca a tuo favore. I sentimenti tornano al centro della tua vita con una forza che non puoi ignorare, e anzi, che probabilmente ti fa sentire finalmente nel tuo elemento. Hai bisogno di connessioni vere, di emozioni autentiche, di qualcosa che vada oltre la superficie. Se sei in coppia, il legame può rafforzarsi, diventare più profondo, più significativo. Se hai vissuto delusioni, questo è il momento giusto per lasciarle alle spalle e aprirti a qualcosa di nuovo. Alcuni potrebbero persino riscoprire un sentimento del passato, ma con una consapevolezza diversa. Sul piano pratico, sei ispirato. Non lavori solo per risultati economici, ma per qualcosa che abbia senso per te. Questo ti porta a rivalutare le tue scelte, a capire cosa vuoi davvero. Potresti trovarti davanti a decisioni importanti, accordi da confermare, progetti da avviare o recuperare. È un momento fertile, soprattutto per chi lavora in ambiti creativi o legati agli eventi. Anche a livello personale ti senti più centrato. L’equilibrio deriva dal legame con ciò che ami: persone, passioni, idee. Questa connessione ti dà forza, stabilità, energia. Il tuo intuito è particolarmente attivo, e se impari ad ascoltarlo davvero, può guidarti verso scelte molto più giuste di qualsiasi ragionamento logico.

Sei emotivo… ma questa volta è il tuo superpotere.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Segui chiddu ca senti senza paura e senza dari troppu retta a l’autri, ca u to cori sapi già addò ti porta pi stari veru cuntentu.

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