Oroscopo Pesci: settimana dal 14 al 20 ottobre 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Ah, Pesci, finalmente un po’ di respiro! Questa settimana sembra finalmente darti quella forza che cercavi da tempo.

Le tensioni iniziano a dissolversi, come una nebbia che si dirada al sole, e nel cuore riscopri un’enorme quantità di affetto da dare. Sei pronto a metterti in gioco e, se hai una relazione in bilico, preparati a fare chiarezza dopo il 17.

Sul lavoro, le scelte che fai in questo periodo sono cruciali e, anche se a volte potresti sentirti come un criceto su una ruota, non dimenticare che i risultati non tarderanno ad arrivare. La salute? Niente di preoccupante, gli alti e bassi sono solo un ricordo delle passate influenze negative.

Sei come un pesce che scopre di saper volare: ora devi solo capire dove atterrare.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Sta’ attientu, ca lu megghiu è già ccu tia, basta ca ci baddi versu.”

