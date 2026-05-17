Oroscopo Pesci: settimana dal 18 al 24 maggio 2026

Le previsioni del segno

PESCI – Questa settimana sembri uscito da un film romantico girato sotto la pioggia, con colonna sonora malinconica e sguardo perso nel vuoto mentre pensi a cento emozioni contemporaneamente. Però finalmente il clima affettivo migliora davvero. L’amore torna a essere più caldo, coinvolgente e sincero. Dopo un periodo in cui ti sei sentito confuso o poco compreso, adesso ricevi segnali concreti di affetto. E per te questi dettagli contano tantissimo: un messaggio sentito, una presenza sincera, qualcuno che si accorge davvero di come stai senza bisogno di spiegare tutto.

Le emozioni tornano a fluire in modo più naturale, ma questa settimana ti chiede anche coraggio. Devi smettere di nasconderti dietro silenzi strategici o atteggiamenti sfuggenti quando hai paura di soffrire. Chi vive una relazione importante può recuperare grande complicità attraverso sincerità e dolcezza. Chi è single invece potrebbe vivere incontri interessanti, soprattutto se riesce a mostrarsi per quello che è davvero senza costruire maschere da persona “tranquilla e distaccata”, perché onestamente nessuno ti crede quando fai il freddo emotivo per più di otto minuti.

Sul lavoro le opportunità ci sono, ma stavolta non puoi aspettare che arrivino magicamente dal cielo accompagnate da musica emozionante. Devi proporti, parlare, chiedere ciò che desideri e prendere iniziativa. Le idee che hai sono valide, anche quelle che ti sembrano troppo semplici. Il problema è che spesso dubiti di te stesso appena qualcuno ti guarda con tono un po’ critico. E infatti questa settimana dovrai difenderti da persone poco chiare o da accuse che ti lasciano confuso. Però attenzione: non tutto quello che senti è reale. Hai la tendenza a percepire tensioni ovunque e a costruire scenari drammatici nella tua testa prima ancora che succeda qualcosa. Devi restare lucido e non lasciarti manipolare dalle impressioni.

Mentalmente sei in ripresa. C’è una sensazione di rinascita progressiva, come se finalmente stessi tornando a vedere una direzione più chiara. È il momento della verità: capire chi sei davvero, cosa vuoi e soprattutto quali situazioni non meritano più le tue energie emotive. Hai bisogno di movimento, nuove abitudini e meno fuga nei pensieri.

Ti fai film mentali così dettagliati che Netflix dovrebbe iniziare a pagarti.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scantari di fari vidiri chiddu ca senti veramente, picchì quannu parri cu lu cori apertu arrivanu sulu li pirsuni giusti.

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