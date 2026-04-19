Oroscopo Pesci: settimana dal 20 al 26 aprile 2026

Le previsioni del segno

PESCI – Settimana intensa, emotiva e decisiva, quindi per te praticamente una serie tv completa in sette episodi. Le relazioni si trovano a un bivio importante: per qualcuno si tratta di rafforzare un legame, per altri di prendere decisioni che non possono più essere rimandate. Le emozioni sono profonde, sincere, ma anche contrastanti. Potresti sentirti combattuto tra l’entusiasmo per una storia e i dubbi sul futuro. Classico tuo schema: sogni il castello mentre contemporaneamente temi pure il ponte levatoio. Il consiglio delle stelle è ascoltare il cuore senza lasciarti destabilizzare dalle ansie. Se sei in coppia, il dialogo sarà essenziale per capire cosa volete davvero. Se sei single, attrai situazioni intense ma dovrai distinguere l’intuizione vera dalle fantasie nate alle due di notte. Il weekend promette maggiore chiarezza e la possibilità di recuperare terreno perso.

Sul lavoro il periodo è produttivo ma altalenante. Hai buona energia e potenziale, però non sempre riesci a gestirli in modo lineare. Ci sono giorni in cui sembri instancabile, creativo e rapidissimo, e altri in cui guardi il computer come se fosse un documentario triste. Le giornate centrali della settimana possono risultare più frenetiche, con difficoltà organizzative, ritardi o troppe cose insieme. Tuttavia le soluzioni sono vicine: serve costanza, metodo e meno fatalismo. Non tutto ciò che si complica è una tragedia cosmica. Fino a giugno hai una protezione importante che favorisce crescita e occasioni; entro questo periodo potresti dover decidere su un contratto o su impegni da ridefinire. Meglio scegliere con lucidità e non solo con sensibilità.

L’andamento energetico è variabile. Alterni momenti di grande vitalità ad altri in cui senti bisogno di isolamento, silenzio e coperta emotiva. È normale per la tua natura sensibile. Devi rispettare i tuoi ritmi invece di confrontarti con chi funziona in modo diverso. Non forzarti quando sei scarico, ma sfrutta bene i momenti positivi per portare avanti ciò che conta davvero. Il weekend porta miglioramento generale: più energia, maggiore serenità e testa più chiara. Questa settimana il vero talento non è sognare. È scegliere cosa rendere reale. E tu puoi farlo.

Nuoti tra intuizioni geniali e drammi immaginari con la grazia di un artista confuso.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Segui lu cori ma teni li pedi a terra, ca quannu unisci sonnu e realtà diventi forti assai.

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