Oroscopo Pesci: settimana dal 23 al 29 marzo 2026

Le previsioni del segno

PESCI – Questa settimana ti muovi in un mare di emozioni… ma per una volta non sei in balia delle onde, le stai guidando. Le relazioni di lunga data chiedono stabilità, e tu senti sempre più forte il bisogno di dare una direzione concreta a ciò che vivi. Non è escluso che qualcuno stia pensando a un passo importante: ufficializzare una storia, uscire allo scoperto, smettere di vivere qualcosa a metà. Domenica, in particolare, si preannuncia speciale per gli incontri. Le emozioni scorrono in modo naturale, e la tua capacità di comprendere te stesso e gli altri diventa un punto di forza enorme. Venere, tra l’altro, sarà sempre più favorevole, quindi questo è solo l’inizio di una fase interessante.

Sul lavoro, però, non puoi restare fermo a sognare. Le opportunità ci sono, ma sei tu che devi muoverti. Devi proporre, agire, esporti. Le idee che hai in mente possono diventare qualcosa di concreto, soprattutto nelle giornate attorno al 25. Hai una visione chiara di ciò che desideri, anche se ogni tanto tendi a perderti nei dettagli o nelle emozioni. C’è anche una riflessione più ampia: non tutti vogliono crescere a tutti i costi. Alcuni cercano stabilità, altri vogliono cambiare tutto. Tu sei in mezzo, e devi capire da che parte stare. I più giovani devono osare, i più maturi possono scegliere con più calma.

Dal punto di vista energetico, sei in una fase positiva. Mercurio e Marte ti aiutano a concentrarti, a capire, a decidere. Ma devi prenderti cura di te, sia fisicamente che mentalmente.

Sogni tanto, ma questa settimana ti tocca anche agire… e non puoi rimandare.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: Nun restari sulu a pinsari e sognari, ma moviti e fai vidiri chiddu ca vali, pirchì ora è u mumentu giustu pi fari succediri i cosi.

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