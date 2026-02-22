Oroscopo Pesci: settimana dal 23 febbraio all’1 marzo 2026

Le previsioni del segno

PESCI – La settimana profuma di stabilità e concretezza, qualità che non sempre ti appartengono ma che ora sai indossare con sorprendente naturalezza. Nei rapporti senti il bisogno di costruire qualcosa di solido: chi è in coppia valuta progetti importanti, mentre chi è indeciso tra due persone può finalmente scegliere ciò che offre maggiore sicurezza emotiva. È un periodo che valorizza l’affetto autentico, la famiglia e le emozioni vere, senza illusioni inutili. Tra il 24 e il 26 si concentra un’energia favorevole. Se c’è qualcuno che ti interessa, fatti avanti senza timori, perché il cielo sostiene le iniziative sincere. Potresti ricevere una risposta che aspettavi da tempo o vivere un momento di particolare complicità.

Nel lavoro sei tra i più favoriti. Hai la capacità di affrontare ostacoli con intuizione e ricevere supporto da collaboratori o alleati preziosi che credono nelle tue idee. Nuove opportunità emergono, soprattutto per progetti da sviluppare tra fine mese e marzo. È il momento di prendere decisioni strategiche e consolidare posizioni importanti, senza rimandare per paura di sbagliare. Non sottovalutare occasioni che sembrano piccole: potrebbero rivelarsi decisive e aprire strade inattese.

L’energia personale è alta, ma alterni giornate di intensa pigrizia ad altre da instancabile lavoratore. Regola le forze per non arrivare esausto a fine settimana e distribuisci meglio gli impegni. Giove protegge le tue iniziative, ma serve equilibrio tra entusiasmo e riposo per mantenere costanza.

Sei un sognatore romantico, ma questa settimana sai anche essere sorprendentemente concreto.

Voto: 9,5

Consiglio delle stelle siciliane: Segui l’ispirazioni ma manteni i pedi ‘nterra, picchì quannu unisci cori e razioni, nenti ti scappa di manu e costruisci qualcosa di veru.

