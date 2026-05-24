Oroscopo Pesci: settimana dal 25 al 31 maggio 2026

Le previsioni del segno

PESCI – Questa settimana sei un concentrato di emozioni, intuizioni e romanticismo che potrebbe tranquillamente commuoversi guardando un tramonto o una pubblicità particolarmente dolce. Venere favorevole riaccende il desiderio di vivere i sentimenti in maniera intensa e profonda. Hai voglia di lasciarti andare, di sentire connessioni vere e di vivere rapporti che ti facciano battere il cuore sul serio. Certo, insieme a questa apertura torna anche la tua enorme vulnerabilità. Hai paura di soffrire, di rivivere vecchie delusioni o di affezionarti troppo rapidamente. Però qualcosa dentro di te sta guarendo e finalmente sei più disposto a fidarti.

In coppia diventi dolce, presente, empatico e attentissimo ai bisogni del partner. Ogni tanto rischi di assorbire pure gli sbalzi emotivi degli altri come una spugna cosmica, ma almeno questa volta non scappi dalle emozioni. I single possono vivere incontri molto coinvolgenti. Hai fascino, sensibilità e una grande capacità di creare intimità emotiva. L’importante sarà non idealizzare subito chiunque ti faccia sentire ascoltato per più di dieci minuti consecutivi.

Sul lavoro cresce tantissimo il bisogno di riconoscimento. Hai talento, idee e intuizioni valide, ma adesso non puoi più restare in silenzio aspettando che qualcuno se ne accorga magicamente. Devi esporti di più, parlare, proporti e mostrare quello che sai fare. La prima parte della settimana è particolarmente favorevole per incontri, progetti creativi e nuove opportunità. Giove e Venere ti sostengono e questo rende il periodo molto fertile per sviluppare idee concrete. Hai immaginazione, sensibilità e capacità di vedere soluzioni originali dove gli altri vedono solo problemi. Devi però evitare di autosabotarti con dubbi inutili o paure legate al giudizio degli altri.

Anche il benessere migliora. Ti senti più protetto emotivamente e molto più forte nel gestire situazioni che fino a poco tempo fa ti avrebbero destabilizzato completamente. Le intuizioni aumentano e riesci a capire meglio quali persone o ambienti ti fanno bene davvero. L’inizio della settimana è particolarmente positivo: sfruttalo per fare passi avanti e non chiuderti nelle solite insicurezze.

Questa settimana ti innamori, ti emozioni e probabilmente piangi pure ascoltando una canzone al supermercato.

VOTO: 9

Consiglio delle stelle siciliane: Ora ca u cori si sta raprennu nun ti scantari di sentiri troppu. Si segui l’istintu e ti fai valiri senza paura, arrivanu cosi beddi e genti ca ti capisci davvero.

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