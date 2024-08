Oroscopo Pesci: settimana dal 26 agosto all’1 settembre 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Pesci, pesci, pesci… le tensioni ti hanno fatto compagnia più a lungo di un vicino di casa chiacchierone. Agosto è stato tutto fuorché un paradiso per i sentimenti, e i rapporti con i figli sono stati una giungla.

Ma non disperare, questa è l’ultima settimana in cui ti sentirai un lottatore in gabbia. Dal 29, la vita si trasforma in un film romantico con il lieto fine garantito. Sul lavoro, ti sei caricato come un mulo per l’autunno, ma non preoccuparti, per ora stai solo allenando i muscoli.

Ricorda che settembre sarà un mese di grandi prove, quindi meglio che inizi a prepararti senza ansie. Nel fine settimana, rilassati e circondati di persone simpatiche, perché il tuo ottimismo dipende anche da chi ti circonda.

Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti lassari affunnari d’i pinzeri, pigghia aria ca t’abbisogna.”

Voto: 7 – Se la vita fosse una telenovela, tu saresti l’eroe romantico: sempre in lotta, ma con un cuore d’oro.

