Oroscopo Pesci: settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Le previsioni del segno

PESCI – Questa settimana sembri uno di quei romanzi dove tutto è possibile, ma il finale dipende da quanta ansia hai accumulato. In amore c’è aria di svolta: incontri speciali, cuoricini che si riaccendono, situazioni che sembravano perse e invece… sorpresa! Se stai vivendo una relazione complicata, smettila di sabotarti con pensieri del tipo “non mi merito la felicità”. Ti meriti tutto, pure la carbonara a letto la domenica mattina. Mercoledì e giovedì sono giornate ispirate, mentre nel weekend nelle coppie storiche torna a galla un po’ di nervosismo. Niente panico, ma magari evita le domande tipo “mi ami ancora?”.

Nel lavoro sei in risalita, ma con cautela. Mercurio ti assiste e ti aiuta a risolvere pasticci burocratici o legali che sembravano infiniti. Attenzione però a non montarti troppo la testa. Il successo arriva, ma tu devi restare con i piedi per terra e l’intuito acceso. A metà settimana, arriva una conferma che ti fa sorridere.

Fisicamente sei in fase “voglio rinnovarmi ma non so da dove cominciare”. L’importante è trovare un equilibrio tra mente e corpo: se corri con la testa ma il corpo resta sul divano, qualcosa non quadra.

Hai l’intuito di un veggente e la confusione emotiva di chi ha appena visto tre film romantici di fila.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Siddu u cori ti dici ‘sì’, nun è a testa ca l’ha a cuntrariari: seguilu, ma senza fari finta ca ‘un sapi unni sta ghiennu”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI