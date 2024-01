Oroscopo Pesci: settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio

Le previsioni del segno

PESCI – Pesci, questa settimana potresti sentirti un po’ disturbato all’inizio, ma poi le cose si fanno interessanti. Se hai chiuso una storia in passato, questa potrebbe essere la settimana per ripensarci. Venerdì e sabato sono giornate favorevoli per la comprensione, mentre domenica potrebbe essere più stressante. Il desiderio di amare è forte. Sul lavoro, chi si è impegnato nel passato potrebbe ora raccogliere i frutti.

Questo mese potrebbe anche portare a una ‘pulizia’ nel tuo circolo sociale. Se hai intenzione di fare investimenti, Mercurio ti supporta, ma fai attenzione se sei un imprenditore. Sul fronte della salute, Marte ti protegge, e chi ha avuto problemi negli ultimi mesi può sperare in miglioramenti. Attenzione all’alimentazione, specialmente nei giorni 4 e 5.

“I Pesci cercano l’amore come cercano il telecomando: con confusione ma con speranza.” Voto: 6.5/10. “Tri sunu li putenti: ‘u papa, ‘u re e cu nun avi nenti.”



