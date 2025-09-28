Oroscopo Pesci: settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025

Le previsioni del segno

PESCI – Tu sei sempre immerso nei sogni, ma questa settimana ti tocca svegliarti. Troppi impegni, troppe responsabilità, troppa vita vissuta come se fossi l’assistente personale di te stesso (e pure di tutti gli altri). Risultato? Il cuore si è un po’ perso, l’amore è finito in secondo piano, e la routine di coppia rischia di diventare più noiosa di una riunione condominiale.

Se stai insieme al partner da anni, potresti accorgerti che ti dà il bacio della buonanotte solo per evitare la domanda “tutto bene?”. Se sei single, invece, sei molto più sveglio. Ti sei stancato di gente ambigua e ora pretendi chiarezza, pulizia, onestà. E fai benissimo: Venere ti rema contro e quindi chi non è sincero verrà scartato con un colpo di pinna.

Sul lavoro, invece, la tua sensibilità si trasforma in istinto e sai già che qualcosa di buono sta per arrivare. È tempo di osare con intelligenza: non buttarti nel vuoto, ma non restare nemmeno nel tuo angolino aspettando che piova glitter. Ci sono opportunità vere da prendere, e chi sa rischiare potrebbe vedere risultati importanti entro fine anno.

Fisicamente sei ondivago: il 2 e 3 ti sentirai finalmente a tuo agio nel tuo corpo, nella tua testa e anche nei vestiti. Ma occhio al weekend: se non ti dai tregua, potresti diventare nervoso e intollerante anche verso il tuo riflesso nello specchio.

Sei un segno d’acqua, ma ultimamente stai per bollire…rinforzati.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Prima ti stanchi di reggiri e finzioni e prima ti godi cu’ ti voli bonu senza stari a capiri ogni sfumatura.

