Oroscopo Pesci: settimana dal 3 al 9 novembre 2025

Le previsioni del segno

PESCI – Questa settimana sei come un sogno che si muove in mezzo alla realtà, con un piede nella fantasia e l’altro in una pozzanghera di concretezza. Ti senti ispirato, romantico e pieno di energia, ma anche un po’ diviso tra cuore e razionalità. In amore, le stelle ti spingono a dire ciò che provi, ma senza sacrificare i tuoi bisogni. Se qualcuno ti chiede troppo, non sentirti in colpa nel mettere un confine. Sei generoso, sì, ma non sei un salvagente per chi non sa nuotare. Sabato e domenica, con la Luna nel tuo segno, l’aria diventa magica: incontri speciali, intuizioni profonde, e forse una nuova scintilla che ti fa sognare ad occhi aperti.

Nel lavoro, stai vivendo un momento di crescita. Ti senti più capace, più apprezzato, e anche un po’ più coraggioso. Chi lavora con il pubblico è favorito, ma anche chi ha un progetto personale potrà finalmente vedere qualche frutto concreto. Le stelle ti consigliano di guardare avanti, senza lasciarti frenare dai dubbi. Ci sono nuove strade che ti aspettano, ma devi crederci davvero.

Fisicamente, il cielo del weekend ti dà la spinta giusta per recuperare energia. Certo, il tuo amore per i pisolini rimane imbattuto, ma attenzione a non esagerare: il relax va bene, la pigrizia no. Prenditi cura di te, concediti qualcosa di bello, e ricorda che la serenità nasce dal sentirsi bene nel proprio corpo prima ancora che nella testa.

Sei un oceano di emozioni, ma basta un po’ di fiducia per trasformare le onde in una danza.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Si puru troppu bonu, ma impara a diri ‘basta’, ca si ti dai sempri, poi ti perdi ‘nta li to stissi acque”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI