Oroscopo Pesci: settimana dal 6 al 12 ottobre 2025

PESCI – Dolce e confuso segno delle profondità emotive, vivi in un mondo tutto tuo fatto di intuizioni, sogni e playlist malinconiche. E stavolta, le stelle ti dicono: “Buttati, ma guarda dove”.

In amore, se non vuoi, non accade nulla. Quindi smettila di sperare che arrivi il colpo di fulmine senza uscire di casa. Ci sono buone occasioni, ma devi crederci. Le relazioni stabili reggono, ma sei geloso come un investigatore privato in borghese. E se l’altro lavora troppo, cominci a farti film. Spoiler: non sei su Netflix.

Nel lavoro devi combattere, ma le stelle ti fanno da sponsor. Giove ti spinge in alto, soprattutto se sei nel mondo dell’arte o dell’intrattenimento. Tutti ti guardano, anche se tu preferiresti restare nell’ombra. È il momento di chiedere una conferma o una nuova possibilità, specie se lavori a progetto.

Attento alle spese: escono soldi come se la tua carta fosse diventata una donazione continua. Però, alla fine del mese, qualcosa si sistema. Fisicamente, il weekend è tuo. Il corpo recupera, l’anima pure. E i sogni che fai, potrebbero anche essere messaggi veri. Ascoltali.

Sembri un profeta ma ti dimentichi sempre dove hai messo le chiavi.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si ‘u cori ti dici ‘si’, nun ci scurdari ca ogni tantu puru a testa servi pi nun fari sempri l’uguali sbagghi.

