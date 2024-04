Oroscopo Pesci: settimana dall’8 al 14 aprile 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Venere finalmente ti lascia respirare e, nell’ambito amoroso, ti trovi in un reality show dove l’obiettivo è trovare l’amore vero. Se cerchi l’anima gemella, questo è il momento di pescare nel grande mare della vita. Amici e conoscenti ti offrono un buffet di possibilità sentimentali, da gustare con la curiosità di un gatto.

A lavoro, è come se avessi trovato la chiave segreta per il successo: idee brillanti e progetti da realizzare ti attendono, ma ricorda che il tempo è tiranno. E per quanto riguarda la salute? Diciamo che sei in un momento di rinascita estetica, pronta/o a sfoggiare una nuova versione di te, più tonica e radiosa. Ma non dimenticare di muoverti, la bellezza vuole anche il suo sacrificio.

“Navigando nel mare dell’amore con la bussola del cuore… e qualche amico GPS.” Voto: 7 “Schiavi su schiavi nun cci dari chiavi.” Gli schiavi sono schiavi, non dargli le chiavi. Non ci si può fidare di chi ha sofferto a causa nostra, di una persona a cui si è fatto del male. Non bisogna fidarsi dei servi.



