Oroscopo Pesci: settimana dall’8 al 14 dicembre 2025

PESCI – Questa settimana ti presenti con lo sguardo un po’ sognante e un po’ diffidente, quel mix tipico del segno che vorrebbe abbandonarsi completamente alle emozioni, ma allo stesso tempo teme di restare fregato. In amore hai Giove che ti protegge e ti spinge a credere, ma non basta: emergono piccole tensioni, soprattutto tra giovedì e venerdì, come se qualcosa nelle relazioni avesse bisogno di essere chiarito, smosso, rinfrescato.

Forse cerchi maggiori garanzie, forse stai testando chi hai davanti, forse temi che la gelosia – la tua, la sua, o quella reciproca – crei zone d’ombra difficili da ignorare. Le relazioni di lunga data avrebbero bisogno di una ricarica di passione. La routine rischia di diventare un freno e tu, quando senti che l’acqua ristagna, inizi a innervosirti. Questo è il momento per osservare, ascoltare, capire ciò che provi, senza forzare niente. Il cuore sa già dove vuole andare, ma vuole andarci con calma.

Sul lavoro, continui a essere al centro dell’attenzione più del solito. Tutti ti guardano, ti valutano, ti chiedono qualcosa, e tu ti impegni per non deludere nessuno. Ma attenzione: non puoi rinunciare alle opportunità solo perché una parte di te preferirebbe rimanere nella comfort zone spirituale. La tua sensibilità è un dono, ma non può trasformarsi in un freno. I giorni di giovedì e venerdì sono più faticosi, forse a causa di turni di lavoro, forse per carichi mentali accumulati. Il cielo ti invita a pianificare con lucidità: non mettere nulla in discussione fino al 14, osserva, valuta, aspetta, prepara il terreno. Le occasioni arriveranno, ma devi essere pronto.

Il benessere questa settimana è un puzzle da ricomporre. Negli ultimi giorni hai dormito male, hai accumulato tensioni, hai pensato troppo. Questo succede quando sei emotivamente esposto, anche in positivo: più belle cose accadono, più tu senti mille stimoli e ne sei travolto. Domenica 14 porta un senso di sollievo, quasi una carezza cosmica che ti rimette in asse. Venerdì, invece, meglio non strafare. Corpo e mente hanno bisogno di staccare il filo e ricaricare lentamente.

Calma: non puoi introspezionare pure il gatto del vicino ogni volta che ti fissa.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghia respiro e guarda drittu. Si ti liberi da ‘i pinsèri superflui, l’amuri e ‘u travagghiu si sistemanu comu l’onda quannu torna a riva”.

