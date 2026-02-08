Oroscopo Pesci: settimana dal 9 al 15 febbraio 2026

Le previsioni del segno

PESCI – La settimana si apre con una sensazione chiara. Qualcosa dentro di te sta cambiando e non hai più voglia di ignorarlo. C’è chi potrebbe trovarsi diviso tra due relazioni, combattuto tra ciò che è familiare e ciò che promette un futuro diverso. Non è una scelta semplice, ma i pianeti ti aiutano a capire che rimandare all’infinito non è più un’opzione. Domenica diventa la giornata chiave per riavvicinarsi, chiarire una distanza o semplicemente dire ciò che senti senza filtri. Ti senti più sicuro, più centrato, e anche più attraente: non tanto per l’aspetto esteriore, quanto per l’energia calma ma intensa che trasmetti.

Sul piano pratico e professionale la settimana chiede impegno vero. È il momento di occuparti di questioni legali, cambiamenti domestici o trasformazioni lavorative che non possono più essere procrastinate. Serve concentrazione, anche se tra martedì e mercoledì potresti sentirti un po’ distratto o mentalmente affaticato. Le collaborazioni risultano favorite, così come i rapporti con il pubblico e le attività che richiedono empatia, ascolto e capacità di mediazione. Entro fine mese è possibile ottenere una soddisfazione importante, una piccola vittoria che rafforza la fiducia nelle tue capacità.

Dal punto di vista fisico ed emotivo, la sfida principale è imparare a dosare le energie. Lo stress può accumularsi senza che tu te ne accorga, soprattutto quando ti carichi dei problemi altrui. Da venerdì in poi recuperi, a patto di concederti riposo, silenzio e momenti di introspezione. Prenderti cura del tuo mondo interiore resta la priorità assoluta.

La tua sensibilità non è debolezza, è direzione.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: Si smetti di dubitari di tia e segui chiddu che senti, trovi finalmente a strada che ti fa stari in paci.

