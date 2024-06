Oroscopo Sagittario: settimana dal 10 al 16 giugno 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Hai presente quella sensazione di trovarsi in una soap opera? Bene, la tua settimana sarà esattamente così. In amore, ti sentirai come se stessi camminando su un terreno minato, dove un giorno va tutto bene e il giorno dopo esplodono discussioni a raffica.

Le opposizioni planetarie non aiutano, quindi fai attenzione a non complicare ulteriormente le cose. Potresti voler fuggire e cambiare aria, e forse questa è la tua chiave per sopravvivere. Sul lavoro, la troppa sicurezza potrebbe rivelarsi la tua rovina. Confidenze messe in piazza e critiche ti attendono, quindi un po’ di prudenza non guasta.

Evita gli azzardi tra mercoledì e venerdì, o rischi di trovarti in guai peggiori. Per quanto riguarda il benessere, la settimana sarà stancante e potresti sentirti più irritabile del solito.

Evita polemiche inutili e non strafare, specialmente a metà settimana. Voto: 5. Consiglio delle stelle siciliane: “Mègghiu campari du’ voti ca finiri arrassu. Sta attenti, picchì na parola a sbagghiu po’ fari cchiù dannu di na cicculata all’agli.”

