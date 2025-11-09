Oroscopo Sagittario: settimana dal 10 al 16 novembre 2025

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Il tuo spirito d’avventura questa settimana è più acceso che mai. Sei come un cavallo libero al galoppo, ma con la briglia delle responsabilità che ogni tanto ti tira indietro. Ti senti diviso tra la voglia di scappare lontano e il bisogno di sistemare le mille questioni lasciate in sospeso, specialmente nel lavoro. E qui arriva il punto: le tensioni professionali rischiano di infiltrarsi anche nella vita sentimentale. Il rischio è che ti ritrovi a discutere con il partner per una mail non risolta o un collega troppo invadente.

Meglio respirare e ricordarti che l’amore non è un ufficio. Marte ti mette addosso una carica magnetica irresistibile e una passione travolgente, ma anche una certa irrequietezza. Se la relazione non ti entusiasma più, potresti ritrovarti a guardare altrove con occhi curiosi. I single, invece, vivranno flirt da manuale, pieni di adrenalina e mistero, ma attenzione a non confondere il desiderio di libertà con il bisogno di scappare da sé stessi.

Sul lavoro, invece, è il momento di giocare in attacco: viaggi, nuovi contatti, occasioni di crescita… tutto si muove e ti favorisce. Se nelle scorse settimane hai avuto un calo, adesso puoi riprendere in mano il controllo. Ogni novità è un trampolino verso un futuro più stabile. E sì, finalmente torni a brillare anche fisicamente: l’energia cresce, il sorriso torna, e il tuo entusiasmo è contagioso.

Il Sagittario dice “voglio stabilità”, ma nel frattempo prenota un volo di sola andata.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Camina cu ‘u cori, ma nun ti scurdari di pigghiari fiatu prima di fari ‘n’autra corsa”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI