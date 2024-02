Oroscopo Sagittario: settimana dal 12 al 18 febbraio 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Inizio settimana con pensieri bizzarri, come l’idea che la pizza con l’ananas sia accettabile. Fortunatamente, queste sensazioni sono passeggere. Già da martedì, la realtà (e il buon gusto) prevale. Il consiglio è di non lasciarsi sopraffare da idee troppo avanguardistiche in cucina​​​​.

La settimana per il Sagittario si preannuncia ricca di emozioni positive in amore, con possibilità di fare grandi passi per chi è in coppia e ottime occasioni per i single. Si tratta di un periodo molto fortunato​​​​. “In amore, questa settimana ti sentirai come se avessi trovato l’ultimo pezzo del puzzle – speriamo solo che non sia quello di un’altra scatola”. Voto: 7.5/10. “Cu camina trova strata” – Chi cerca, trova.

Il Sagittario, con una mappa spiegata davanti a sé, pianifica l’ennesima avventura di famiglia, il suo spirito libero e ottimista trasuda dalla sua fervida immaginazione, contagiando tutti con il desiderio di esplorare.



