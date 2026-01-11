Oroscopo Sagittario: settimana dal 12 al 18 gennaio 2026

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Arrivi da settimane che ti hanno fatto mettere in discussione più certezze del solito, e per uno come te non è affatto poco. Hai rivisto rapporti, parole, promesse, e forse ti sei accorto che qualcuno non era esattamente come lo avevi immaginato. Se c’è stata una ferita, adesso senti chiaramente che non vuoi più portartela dietro: non per orgoglio, ma per fame di libertà emotiva. Questa settimana ti invita a voltare pagina sul serio, senza ripensamenti teatrali. Nei rapporti torna lentamente una sensazione di leggerezza, come se l’aria si stesse finalmente schiarendo. Chi è solo è chiamato a fare uno sforzo in più. Non basta aspettare che la vita bussi, serve aprire la porta e magari affacciarsi anche fuori. Dal fine settimana in poi, le emozioni diventano più intense, più vive, più coraggiose.

Sul piano pratico sei particolarmente brillante all’inizio della settimana. Le idee non mancano e, cosa rara, riesci anche a comunicarle con efficacia. Dopo qualche tensione con una figura di riferimento, i rapporti iniziano a distendersi e finalmente puoi dimostrare quanto vali senza dover alzare la voce. Questo è l’inizio di un percorso che nei prossimi mesi ti porterà a una vera evoluzione personale e professionale, ma adesso serve gettare le basi con entusiasmo e concretezza.

Fisicamente stai meglio e lo senti. La vitalità torna, anche se devi evitare di partire in quarta già dal lunedì. C’è una giornata un po’ più stanca a metà settimana, ma il recupero è rapido se non ti ostini a fare tutto insieme. Il consiglio è semplice: divertiti, muoviti, respira, e smetti di complicarti la vita quando non serve.

Quando smetti di rimuginare, torni a essere irresistibilmente Sagittario.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Ora ca ti stai livannu di supra certi pinsera, camina ligeru e fidati di chiddu ca senti, senza girariti sempri arreri.

