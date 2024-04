Oroscopo Sagittario: settimana dal 15 al 21 aprile 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Ah, Sagittario! La tua settimana sembra un episodio di una serie TV sulla vita amorosa di un eroe troppo entusiasta. I nuovi incontri sono all’ordine del giorno, complice la tua spensieratezza ritrovata che ti fa correre più veloce del vento. Ma occhio, in questa corsa forsennata, potresti non notare che il tuo partner, forse un po’ stanco delle tue “lontananze”, potrebbe pensare a misure drastiche.

Sul lavoro, è il momento di tirare fuori le vecchie vesti da legale, dato che le questioni pendenti richiedono un’azione decisa e rapida. E per quanto riguarda il benessere, Marte ti consiglia di prendere un po’ di fiato giovedì: non è il giorno per sfide maratoniane!

Grande entusiasmo, ma occhio ai dettagli! Voto 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu curri senza guardari arreri si fa li giri vacanti.”



