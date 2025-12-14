Oroscopo Sagittario: settimana dal 15 al 21 dicembre 2025

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana sembri attraversato da un vento favorevole che parla la stessa lingua del tuo entusiasmo naturale. Le stelle non solo ti sorridono, ti fanno praticamente il tifo da bordo campo. Hai l’opportunità di recuperare un sentimento che pensavi un po’ sbiadito oppure di accendere un’emozione completamente nuova, magari nata per caso, in uno di quei momenti in cui non stavi cercando nulla e invece l’universo ha deciso di inviarti una notifica emotiva imprevista. Dicembre porta con sé un’energia che amplifica desiderio, passione, coraggio.

Anche le relazioni già avviate potranno vivere una sorta di upgrade naturale, fatto di nuovi accordi, nuove promesse o semplicemente nuova leggerezza. Chi è single non avrebbe scuse: uscire, parlare, conoscere, esplorare è quasi un dovere zodiacale. Questa è una settimana che ti riporta al centro dell’attenzione senza che tu debba fare acrobazie emotive, ma sarebbe poco saggio aspettare che siano gli altri a muoversi. Stabilita una base, sarai tu quello chiamato a fare il primo passo.

Sul fronte professionale, torna l’impulso al cambiamento. Non è la prima volta quest’anno che senti insofferenza verso ciò che conosci, ma ora la spinta è concreta, chiara, organizzata. Vuoi varcare nuove soglie, prendere decisioni che magari avevi rimandato e dare avvio a percorsi diversi, anche cambiando azienda o ruolo. Il cielo ti sostiene in modo sorprendentemente diretto: nuovi progetti, nuove collaborazioni, nuove opportunità bussano alla porta. Persino un cambiamento all’interno della tua stessa attività potrebbe essere imminente, come se qualcuno avesse finalmente notato il potenziale che non tutti sono pronti a gestire.

Per quanto riguarda il benessere, è arrivato il momento di crescere interiormente: cercare il senso delle emozioni che ti abitano, distinguere ciò che va coltivato da ciò che invece va lasciato a riposo. Un viaggio può illuminarti più di mille riflessioni fatte in salotto e acquistare un libro che apra la mente potrebbe essere il modo migliore per nutrire la tua parte più inquieta. Accetta un invito, lasciati sorprendere, evita la tentazione di chiuderti in un mood troppo analitico. Dicembre ti vuole vivo, curioso, espansivo.

Sei così carico che persino le stelle cercano di starti dietro col fiatone.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Segui chiddu chi ti fa brillari l’occhi. U ventu è a favuri, ma è a tò cora chi duna la direzzioni”.

