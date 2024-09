Oroscopo Sagittario: settimana dal 16 al 22 settembre 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Finalmente, dopo un agosto che ti ha fatto sentire come un’arancia spremuta, l’amore ricomincia a fare capolino. Ma attenzione, serve un po’ di pazienza e meno paranoie. Se sei single, il cielo sembra promettente: nuove alleanze, amicizie particolari… chissà cosa ne verrà fuori! Se invece sei già in coppia e stai pensando a grandi progetti come la convivenza o il matrimonio, è il momento di rimboccarsi le maniche.

Sul lavoro, Giove è come quel collega che fa il menagramo: ti ha reso nervoso e dubbioso sul futuro. Ma se hai seminato bene, un po’ di gratificazioni arriveranno… speriamo prima che ti esploda la testa per le preoccupazioni. L’unica cosa: occhio alle finanze, o finirai a razionare pure il caffè. Anche il fisico ti chiede una tregua, quindi forse è il momento di smettere di fare il supereroe e pensare a un po’ di riposo.

Sei talmente multitasking che sembri un computer anni ’90: sempre sul punto di crashare.

Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Accura, ca se troppu travagghi e ‘un ti curi di tia, finisci chiù stancu di ‘na vecchia scupa!”

