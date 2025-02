Oroscopo Sagittario: settimana dal 17 al 23 febbraio 2025

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – L’amore ti sorride, ma tu sei troppo distratto a guardare altrove. Venere ti dà una spinta, ma se non ti concentri potresti finire per dichiararti alla persona sbagliata. Le coppie rodate discutono per soldi o organizzazione, ma niente che non si possa risolvere con una pizza in più e qualche dolce parola. Se hai in mente un weekend romantico, aspetta il fine settimana: venerdì rischi di prenotare per la data sbagliata e ritrovarti in una località ignota con un biglietto scaduto.

Sul lavoro sei un mare in tempesta: onde alte di entusiasmo si alternano a tsunami di nervosismo. La strategia vincente è non prendere decisioni affrettate, anche se l’impulso di mandare una mail di dimissioni in caps lock potrebbe sembrarti allettante. Se resisti ancora un po’, eviterai di pentirti a tempo record.

Fisicamente ti senti un eroe pronto all’azione, ma giovedì e venerdì il tuo superpotere potrebbe essere la stanchezza cronica. Un po’ d’aria fresca e una pausa dal cellulare potrebbero salvarti dal crollo energetico.

Perché l’impegno c’è, ma la concentrazione latita

Voto: 7

“Consiglio delle stelle siciliane: Senti, ciancianeddu, prima di fari scappare u piccione pi pigghiari u carduni, pensa.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI