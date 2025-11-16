Oroscopo Sagittario: settimana dal 17 al 23 novembre 2025

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana sembri svegliarti ogni mattina con la sensazione di avere il biglietto in mano per una nuova avventura, anche se in realtà devi solo andare al lavoro. Marte e Mercurio nel segno ti accendono come un fuoco d’artificio: sei più diretto, più impulsivo, più spontaneo del solito (che già non eri proprio l’emblema del contegno inglese). In amore, le relazioni che nascono adesso hanno quel mix di entusiasmo e incoscienza che a te piace da morire: poca teoria, tanta pratica, vibrazioni forti, desire alle stelle.

Se hai voglia di ricominciare dopo una pausa, o di riavvicinarti a qualcuno con cui c’è stata distanza, il cielo ti spinge proprio lì, verso quel “facciamo un altro tentativo, ma meglio”. Convivenze, progetti di coppia, esperimenti di vita a due. Tutto è favorito, purché non ti faccia sentire incatenato. Anche chi non vuole “l’amore serio” può divertirsi parecchio: incontri frizzanti, gente intrigante, dialoghi rapidi… perfetto per te che ami i rapporti che non ti fanno sbadigliare.

Sul lavoro, dopo un inizio d’anno non proprio lineare, ora ti muovi con più sicurezza. Alcuni nodi si sciolgono, situazioni ferme riprendono a scorrere, e tu ti senti di nuovo più padrone del tuo destino. Novembre e dicembre sono mesi in cui potresti mettere firme importanti, definire nuove collaborazioni, chiudere progetti vecchi e aprirne di nuovi in ambiti anche lontani da quelli soliti. Il tema “viaggi, cambi città, nuove sfide” è più acceso che mai. Se da tempo sogni un trasferimento o un cambiamento drastico, il cielo ti dice chiaramente che non è solo fantasia. E poi, dopo il 22, con il Sole nel segno, sentirai proprio quella spinta interna da “ok, ora si gioca sul serio”.

Sul fronte del benessere, qualche giornata stancante c’è, in particolare attorno a giovedì 20, quando potresti sentirti prosciugato come dopo una maratona…ma mentale. Dal 22 in poi però il recupero è evidente: energie in salita, voglia di fare, voglia di muoverti, di uscire, di cambiare aria. Attenzione solo al lato fisico. Marte nel segno ti dà energia, ma può anche creare infiammazioni, tensioni muscolari o articolari se esageri. Tradotto: non puoi pretendere di vivere come se avessi tre corpi e zero limiti.

Vuoi cambiare il mondo, ma a volte ti scordi di mettere la sveglia.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Segui ‘a strada chi ti fa brillari l’occhi, ma ricordati di curari puru u cori e u ciriveddu prima di scattari ‘n’ aria”.

