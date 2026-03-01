Oroscopo Sagittario: settimana dal 2 all’8 marzo 2026

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Dopo un periodo in cui ti sei sentito un po’ sospeso tra nostalgia e voglia di scappare lontano, finalmente le relazioni ritrovano slancio. A marzo l’atmosfera si fa più leggera, creativa, spontanea, esattamente come piace a te. Hai bisogno di ridere, di condividere esperienze nuove, di sentire che il cuore non è un peso ma un motore. Le coppie riscoprono complicità, magari organizzando qualcosa di diverso dal solito, mentre chi è libero si sente pronto a nuove avventure senza drammi inutili. Con Saturno e, a breve, anche Giove favorevole, chi è giovane o ha già vissuto una separazione può davvero pensare di costruire qualcosa di stabile entro l’estate. Certo, tu resti sempre allergico alle gabbie emotive. Se percepisci controllo o possessività, scappi a velocità supersonica.

Sul fronte professionale la voglia di cambiamento è fortissima. Hai bisogno di esplorare, sperimentare, metterti alla prova in contesti dinamici. Progetti innovativi e collaborazioni stimolanti possono portare risultati concreti. Se di recente c’è stato un litigio o qualcuno ha provato a ostacolarti, non ti sei certo tirato indietro. Sai reagire, anche con ironia tagliente. La chiave sarà non disperdere energie in troppe direzioni contemporaneamente. L’entusiasmo è una forza, ma va canalizzato.

L’energia è in crescita e ti aiuta a mantenere un atteggiamento positivo anche di fronte agli imprevisti. Attività all’aria aperta, sport e iniziative movimentate rafforzano il tuo equilibrio. Attenzione però a non esagerare con gli impegni. Anche un segno instancabile come il tuo ha bisogno di pause.

Se non c’è movimento, ti inventi un’avventura pur di non annoiarti.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Vivi cu entusiasmu ma nun curriri troppu, picchì si metti un pocu d’ordini tra li to sogni poi riesci a custruiri quarcosa di veru e duraturi.

