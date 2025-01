Oroscopo Sagittario: settimana dal 20 al 26 gennaio 2025

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Eh, caro Sagittario, l’amore non è una gara di velocità, ma tu sembri aver tirato il freno a mano. Fino a inizio febbraio ti tocca vagare nell’ombra sentimentale, ma niente paura: appena arriva quella data magica, le cose iniziano a scaldarsi. Forse sei un po’ troppo lontano – fisicamente o psicologicamente – dalla tua dolce metà, ma c’è speranza. Se sei in coppia, datti una svegliata domenica 19: organizza qualcosa di bello, magari anche solo un gelato.

Hai una pila di questioni legali e burocratiche che aspetta solo te. Sì, sei bravo a procrastinare, ma stavolta non puoi scappare. Il vero colpo di scena nel lavoro arriverà in primavera, quindi ora accontentati di preparare il terreno.

Fiducia in te stesso? Finalmente! Attento, però, perché venerdì e sabato saranno giornate “meh”. Recupera riposo e non fare il supereroe.

Non ti lamentare dell’amore se poi passi le serate a guardare serie TV da solo.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Amunì, lassati cocculare, ca t’arricampanu ‘a primavera!”

