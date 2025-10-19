Oroscopo Sagittario: settimana dal 20 al 26 ottobre 2025

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Tu sei il filosofo dello zodiaco, ma ultimamente più che Socrate, sembri un cartello con scritto “lavori in corso”. Dopo un inizio di ottobre più faticoso di una salita con le borse della spesa, finalmente Venere si ricorda che esisti e ti lancia uno sguardo complice. L’amore torna a sorriderti o almeno smette di farti gli sgambetti.

Se sei in coppia, potresti lasciarti alle spalle qualche discussione nata da stress o questioni economiche, che sono ancora il tuo tallone d’Achille. Ma tu, testardo come sei, resti lì a cercare un senso anche nelle relazioni complicate, tipo “perché sto ancora qua?”. Se sei single, invece, potresti accorgerti che la solitudine non ti sta poi così male ma l’universo ti propone nuovi incontri: valuta ma senza firmare abbonamenti emotivi troppo in fretta.

Nel lavoro hai delle ottime idee, anche buoni progetti ma i dettagli legali ti danno la stessa gioia di una bolletta doppia. La settimana ti chiede di essere furbo, più Sherlock Holmes e meno Indiana Jones: prima leggi tutto, poi firmi. In particolare, con i segni più precisini come Vergine e Pesci, occhio a non dire cose a metà: ti serve diplomazia, non ironia. E se qualcuno ti deve dei soldi o ti ha fatto un torto, non partire con la crociata, ma agisci con intelligenza (e un buon commercialista).

Fisicamente sei stanco come chi ha appena fatto il cambio di stagione nell’armadio. Martedì è la giornata più pesante: non strafare, non decidere, non rispondere a chiamate col broncio. Domenica, però, arriva come una boccata d’aria fresca: ti riprendi, sorridi e ricominci a crederci. La verità? Stai tornando in pista, ma serve pazienza.

Sei come un GPS rotto: sai dove vuoi andare, ma ci arrivi facendo mille giri.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Fatti ‘na bella respirata, picchì si continui a pinsari a tuttu, ti finisci ‘u carburanti prima ancora di partiri.

