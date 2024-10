Oroscopo Sagittario: settimana dal 21 al 27 ottobre 2024

SAGITTARIO – La settimana per te sarà come una giostra: mille giri e poca voglia di scendere. In amore, finalmente si apre qualche spiraglio di luce; se ci sono state questioni irrisolte, adesso avrai la possibilità di chiarire e ripartire da zero.

Venere nel segno ti rende più affascinante e magnetico del solito, quindi aspettati qualche sguardo interessato in più. La solitudine non fa per te, quindi sfrutta l’occasione e apriti a nuove conoscenze. Sul lavoro, invece, sei carico come una molla, ma hai la sensazione che qualcosa non quadri.

È vero, le collaborazioni e i progetti sono tanti, ma c’è sempre quel dubbio di essere valutato meno di quanto meriti. Non perdere le staffe, anche se la tentazione è forte. Il benessere? Insomma, diciamo che lo stress è un tuo fedele compagno. Appena puoi, stacca la spina e concediti una pausa lontano dal caos.

Voto: 7

Non male, ma un po’ di relax in più non guasterebbe.

Consiglio delle stelle siciliane: “Ah, avissi a stutari ‘na pocu… chi sacciu, fatti ‘na camminata e nun pinsari a nuddu!”



