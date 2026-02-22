Oroscopo Sagittario: settimana dal 23 febbraio all’1 marzo 2026

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Hai voglia di ripartire, ma senza perdere la tua proverbiale (e un po’ incosciente) leggerezza. Dopo settimane di rallentamenti e incertezze, senti che da marzo l’aria cambierà e già adesso inizi a sistemare ciò che non funziona più. Nei rapporti serve cura. Se ci sono state distanze o dubbi, è il momento di parlarne senza scappare in un viaggio mentale o reale. Devi lasciarti alle spalle vecchi ricordi che ancora ti trattengono e aprirti a nuove emozioni, magari con un pizzico di creatività in più nella vita di coppia. Le giornate del 25 e 26 possono riportare a galla questioni irrisolte. Niente drammi, ma evita battute fuori luogo. Se sei single, il cielo ti invita a osare, ma con più consapevolezza rispetto al passato.

Nel lavoro emerge la tua attitudine ai cambiamenti. Sei il segno che non sopporta la routine e ora più che mai vuoi esplorare ambienti diversi, nuove opportunità, strade alternative. Saturno ti spinge ad agire con più responsabilità, mentre Marte ti regala energia e spirito combattivo. Restano però complicazioni economiche o organizzative da superare. Forse di recente hai perso un’occasione per troppa pressione o per una scelta affrettata. Non rimuginarci sopra, perché avrai modo di rifarti, soprattutto a marzo quando i risultati diventeranno concreti.

Anche il corpo chiede movimento. Cambiare scenario, pianificare un viaggio o semplicemente respirare aria nuova ti aiuta a ritrovare entusiasmo. Attenzione allo stress a metà settimana. Non strafare.

Vuoi conquistare il mondo, ma intanto conquista un po’ di pazienza.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: Lassa arreri i vecchi pinseri e camina cu curaggiu, ma stavota usa puru a testa prima di fari u prossimu saltu.

