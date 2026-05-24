Oroscopo Sagittario: settimana dal 25 al 31 maggio 2026

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Finalmente si alleggerisce quell’aria pesante che ti girava attorno nelle ultime settimane. E si vede subito: torni a parlare con più spontaneità, a sorridere senza sembrare costretto e soprattutto a vivere i rapporti con meno voglia di scappare in Patagonia ogni volta che qualcuno ti chiede “dove stiamo andando?”. Venere non è più opposta e questo cambia parecchio il clima emotivo. In coppia ritorna il dialogo sincero, quello vero, senza frecciatine passive-aggressive lanciate mentre fate finta di guardare una serie tv. Rimane però il tuo solito problema: reagisci troppo in fretta. Basta una frase detta male e dentro di te parte immediatamente un documentario mentale dal titolo “nessuno mi capisce”.

Questa settimana dovresti imparare a respirare prima di rispondere, perché molti scontri nascono più dalla tua impulsività che da problemi reali. Hai bisogno di sentirti libero, ma questo non significa scappare da ogni confronto appena l’atmosfera si fa seria. I single tornano a divertirsi. Hai voglia di conoscere persone nuove, flirtare, uscire, sentirti vivo. Però attenzione: desideri emozioni intense ma senza sentirti incastrato. Tradotto: vuoi il romanticismo, ma appena qualcuno parla di futuro inizi improvvisamente a ricordarti di avere “molte cose da fare”.

Nel lavoro torna sicurezza. Dopo settimane di dubbi, adesso ricominci a sentire di poter influenzare davvero ciò che accade attorno a te. La chiarezza mentale aumenta e questo ti permette di prendere decisioni con meno esitazioni. Finalmente smetti di cambiare idea ogni sei minuti e riesci a focalizzarti meglio sugli obiettivi. L’estate sarà importante, ma va preparata adesso con pazienza e strategia. Il problema è che tu vorresti già vedere tutto realizzato immediatamente. Hai entusiasmo, intuizioni e voglia di muoverti, ma devi evitare di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. Quando canalizzi bene le tue idee, diventi davvero inarrestabile.

Anche il benessere migliora parecchio perché diminuisce la pressione interna. Ti senti più leggero mentalmente, quasi come se qualcuno avesse finalmente abbassato il volume del caos che avevi in testa. Però devi selezionare meglio gli impegni. Non puoi dire sì a tutto, uscire ogni sera, prendere mille appuntamenti e poi lamentarti perché sei stanco. La serenità questa settimana dipende dalla capacità di scegliere cosa ti fa stare davvero bene.

Questa settimana vuoi libertà, emozioni e zero discussioni che iniziano con “dobbiamo parlare”.

VOTO: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Ora ca ti senti cchiù ligeru nun arruvinari tuttu cu reazzioni di scattu. Si ti fermi un mumentu prima di parrari, campi megghiu e ti godi puru l’affettu senza vuliri scappari.

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