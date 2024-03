Oroscopo Sagittario: settimana dal 25 al 31 marzo 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Venere si diverte a giocare con i fili del tuo cuore, creando una sorta di montagne russe emotive per le coppie che già navigano in acque turbolente. Se il tuo cuore batte per qualcuno che al momento sembra irraggiungibile o se sei invischiato in ricordi che preferiresti dimenticare, è giunto il momento di indossare il mantello dell’audacia e rivelare i tuoi sentimenti. Tuttavia, ricordati di farlo senza quel pizzico di amarezza, e occhio al venerdì, che si preannuncia come un giorno da marcare con il giallo sul calendario.

Sul fronte lavorativo, sei come un esploratore che finalmente vede muoversi le sabbie del deserto dopo una lunga attesa. Le professioni libere in particolare, dopo un periodo di calma piatta, iniziano a percepire un soffio di vento favorevole. È il momento di raccogliere le vele, ma attento a non procrastinare oltre maggio, o potresti vedere svanire all’orizzonte alcune opportunità. Per quanto riguarda il tuo benessere, sembri aver dimenticato come ci si rilassa. Nonostante l’assenza di minacce planetarie dirette, alcune giornate si rivelano vere e proprie maratone, mettendo alla prova la tua resistenza fisica.

“Stai navigando in un mare di incertezze con l’eleganza di un gatto su un uniciclo.” Voto: 6.5. Proverbio in siciliano: “Cu nesci arrinesci.” (Chi esce riesce.)



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI