Oroscopo Sagittario: settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026

SAGITTARIO – Finalmente si respira un’aria nuova. No, non è la finestra aperta: è il Sole che si piazza in un segno amico e ti riattiva come il caffè al mattino. Dopo settimane passate a rimuginare su storie vecchie, amori incompiuti o persone che ti scrivono “ci sentiamo” e poi spariscono nel nulla, ora hai di nuovo voglia di metterti in gioco. E se sei single, ancora meglio. Le stelle ti vogliono esploratore del cuore, ma stavolta senza perderti in mezzo alle mappe. In coppia? Bene i grandi progetti, ma non trasformarli in una lista di cose da fare che farebbe piangere pure un wedding planner. Il consiglio è vivere con leggerezza. Hai presente il sabato 31 gennaio e la domenica 1 febbraio? Ecco, quei giorni sono ideali per toglierti di dosso ogni pesantezza e goderti ciò che arriva.

Sul lavoro ci sono piccoli traguardi che ti fanno sentire un po’ meno in trincea. Hai voglia di sistemare le cose, di chiudere le beghe recenti e di guardare avanti. Però… ehi, calmati con le polemiche. A metà settimana potresti trasformarti in un moralizzatore da pausa caffè, pronto a spiegare a tutti come si fa tutto. Respira. Non tutti sono qui per essere illuminati da te. Lascia che la tua energia sia contagiosa, non esplosiva.

Fisicamente sei più carico. Non al top, ma ci stai arrivando. Il nervosismo può salire alle stelle, e quando succede tu diventi irrequieto come un adolescente in punizione. Cambia aria, cambia attività, cambia playlist se serve. L’importante è staccare prima che la tua testa cominci a bruciare più delle email in ritardo.

Hai così tanta voglia di fare che pure il calendario si è chiesto se può prenderti un permesso.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Ridi, camina e non ci pinsari troppu, ca quannu ti fermi poi ti scanti di tuttu chiddu ca hai intra.

