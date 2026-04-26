Oroscopo Sagittario: settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana si apre con una sensazione che per te vale quasi quanto un biglietto aereo last minute: il ritorno del movimento. Dopo un inizio d’anno un po’ rallentato, con emozioni in coda come al casello nei giorni di festa, inizi finalmente a percepire un cambio di ritmo. Nei sentimenti si vede una lenta ma concreta ripresa. Se sei in coppia e negli ultimi tempi c’è stata distanza, silenzi o una certa incomprensione, adesso torna la possibilità di dialogare con maggiore maturità. Non serviranno dichiarazioni hollywoodiane: basteranno sincerità e meno fughe strategiche appena si parla di problemi. Se sei single, nei giorni finali della settimana ritrovi quella leggerezza sana che ti rende irresistibile. Hai più voglia di conoscere, scherzare, uscire, improvvisare. Il punto fondamentale però è uno: non devi forzare niente. Le cose migliori per te arrivano quando smetti di inseguire e lasci che la vita ti sorprenda.

Sul lavoro si nota un miglioramento evidente. Alcune difficoltà che hanno appesantito la prima parte del periodo iniziano a perdere forza, lasciando spazio a possibilità nuove. Occasioni inattese possono arrivare da contatti casuali, proposte non programmate o persone incontrate quasi per caso. E tu, che spesso vivi meglio nel caos creativo che nei piani rigidi, puoi trarne vantaggio. Il consiglio è restare flessibile. Se ti intestardisci su un’unica strada, rischi di perdere uscite secondarie molto promettenti. Le giornate centrali e finali favoriscono incontri utili, spostamenti, colloqui e sviluppi interessanti.

Sul benessere sei in ripresa, anche se una certa fatica di fondo resta presente. Ti senti comunque meno pesante rispetto alle settimane precedenti e questo migliora l’umore in modo immediato. Attenzione però a non riempire l’agenda come se dovessi recuperare sei mesi in tre giorni. Il tuo entusiasmo a volte parte prima del fisico. Meglio ritrovare gradualmente un ritmo naturale. Movimento leggero, ambienti diversi, aria aperta e persone stimolanti sono la tua medicina migliore. Questa settimana ricordi a tutti – e soprattutto a te stesso – che quando torni a sorridere sul serio, si rimette in moto pure la fortuna.

Appena senti libertà, rifiorisci come una pianta con il passaporto.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Vai avanti senza furzari nenti, ca quannu ti movi cu gioia arrivanu cosi boni sulu.

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