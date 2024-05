Oroscopo Sagittario: settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Sei un enigma avvolto in un mistero, Sagittario. Tra inquietudine e chiusura, non è facile avvicinarsi al tuo cuore. Questo non vuol dire che le tue storie d’amore siano tutte destinate a finire, ma probabilmente ci saranno ripensamenti.

Le relazioni di lunga durata potrebbero essere colpite dalla noia, mentre chi è single ha più di una storia in testa, e questo non aiuta. Evita tradimenti e gelosie per almeno due settimane, se possibile.

Un progetto recente non sta funzionando come previsto, forse perché non hai ricevuto l’aiuto necessario. Settimana di prudenza: non cercare nuovi sbocchi o cambia solo se hai garanzie scritte per un futuro sereno. Gli errori di valutazione e di comunicazione sono all’ordine del giorno, e hai commesso una gaffe non per colpa tua.

In un cielo così vivace, momenti agitati sono inevitabili. Durante la settimana, potresti sentire il bisogno di allontanarti da persone fastidiose. Cerca di essere più tollerante nel weekend.

Sei un rebus, ma non di quelli divertenti. Voto: 5. Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti chiudere comu ‘na saracinesca arrugginuta, apriti e lassati ‘nfricari.”

