Oroscopo Sagittario: settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

SAGITTARIO – Hai accumulato sogni come se fossero punti fedeltà, e ora ti chiedi quando arrivano i premi. In amore sei pronto a passare dal “tanto non mi capisce nessuno” al “voglio qualcosa di vero e nutriente”, tipo un amore che ti ascolta, ti stimola e non ti lascia in ghosting per tre giorni. Le insicurezze bussano ancora ogni tanto, ma sei tu a dover decidere se aprire la porta o ignorarle con classe. Se ci sono decisioni importanti da prendere sul cuore, aspetta novembre: è lì che le stelle iniziano a darti davvero manforte.

Nel lavoro sembri un funzionario dell’universo, sempre a compilare documenti celesti in attesa di risposte burocratiche che non arrivano mai. È frustrante, lo so, ma c’è un punto di svolta. La Luna nel segno venerdì 31 ti dà un’intuizione bella brillante. Magari non ti cambia la vita, ma ti fa sentire di nuovo sulla strada giusta.

A livello energetico sei una ruota panoramica: sali, scendi, giri, ti fermi, e poi riparti. I primi giorni ti risucchiano un po’, ma poi torni brillante come una lampadina nuova. L’importante è uscire dal solito giro e respirare aria diversa.

Sei a metà strada tra l’illuminazione spirituale e una crisi da supermercato affettivo.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Prima di curriri versu ‘u futuru, guardati arreri e capisci chi cosa ti porti ancora appressu”.

