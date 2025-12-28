Oroscopo Sagittario: settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Venere ti accarezza come una sciarpa di cachemire: ti riscalda il cuore ma senza farti sudare l’anima. Fino al 31 è ancora lì, nel tuo segno, a farti venire voglia d’amore vero ma senza drammi, senza troppe curve a gomito, con una carreggiata dritta verso la serenità. Se sei single, le stelle ti dicono di muoverti. Non puoi aspettare che l’amore bussi alla porta mentre tu sei rintanato nel tuo mondo filosofico a rimuginare sui massimi sistemi. Uscire, vedere gente, andare in posti nuovi: questo è il tuo carburante sentimentale. E se poi qualcuno del passato riappare tipo fantasma del passato… valuta bene se è un’occasione o solo una notifica karmica da archiviare. Le relazioni che non funzionano più potrebbero chiudersi senza troppi pianti, anzi con un senso di liberazione che manco dopo una maratona.

Sul lavoro, sei in fermento creativo. Dopo mesi di calma piatta, ora spuntano i primi germogli, e li guardi come un contadino ottimista che ha seminato nel cemento. Proposte, idee, segnali: finalmente qualcosa si muove. Hai una visione più chiara di dove vuoi andare, e se ti dai da fare, il 2026 ti restituirà tutto con gli interessi. Però attenzione: devi crederci tu per primo, altrimenti rischi di sabotarti con quella tua tendenza a lasciare le cose a metà se non ti entusiasmano abbastanza.

Fisicamente ti senti meglio. I mesi scorsi ti hanno lasciato un po’ scosso, ma ora il cielo ti sostiene. L’unico momento in cui potresti vacillare è proprio durante cenone di Capodanno: troppe persone, troppi brindisi, troppi parenti che vogliono sapere i fatti tuoi. Il consiglio? Circondati solo di chi ti fa stare bene. E se devi scappare, fallo con eleganza.

Stai finalmente tornando a essere te stesso: esuberante, spontaneo e con la valigia pronta.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Si nun ti movi ora ca lu cori ti dici sì, poi resti cu’ li pinseri e cu’ na vogghia ca ‘un si scura mancu cu’ i viaggi.

