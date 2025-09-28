Oroscopo Sagittario: settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Diciamolo subito: ultimamente sembri più sposato col lavoro che con la persona che hai accanto. La tua attenzione è altrove e il partner — se ancora c’è — ti guarda come si guarda una lavatrice che non scarica: con perplessità, rassegnazione e la voglia di chiamare l’assistenza.

Il fine settimana sarà il campo di battaglia dove si verificherà tutto: non si esclude la classica frase “dobbiamo parlare”, che in amore è l’equivalente di un bollettino di guerra. Evita toni drammatici e cerca di non fare la vittima del sistema: se qualcosa non quadra, parlane, ma senza accusare il mondo intero.

Occhio alle bugie, alle mezze verità e alle promesse fatte nel sonno, perché stavolta tutto viene a galla.

Il lavoro, invece, ti assorbe come una spugna in una vasca vuota. Saturno ti tiene sotto torchio e anche se vorresti stare fermo a guardare il soffitto, la vita ti costringe a fare cose, dire cose, programmare cose.

Datti da fare, ma ricordati che non sei un robot da caffè multifunzione. Lunedì-giovedì sono i tuoi giorni d’oro per affrontare il mondo. Poi da venerdì spegni il motore prima che si fonda. Tu sei il segno del fuoco e della libertà, ma ora ti tocca imparare l’arte dell’organizzazione e del dire “no” senza sensi di colpa.

Quando il cuore dorme, il cervello lavora il doppio…e si stanca il triplo.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: T’hai scurdatu comu si fa a vuliri beni quannu c’è troppu stress… pigghia fiatu, sinnò ti perdi puru i sintimenti.

