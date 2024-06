Oroscopo Sagittario: settimana dal 3 al 9 giugno 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Ah, caro Sagittario, in amore sei più confuso di un camaleonte in un sacchetto di Smarties. Stai ripensando tutto e rischi di diventare polemico come un talk show del pomeriggio. Il tuo nervosismo potrebbe trasformarsi in polemiche infinite, ma ogni tanto, mostrarsi più disponibili potrebbe evitare il disastro.

Sul lavoro, hai vinto una sfida? Complimenti, ma attento agli invidiosi che sono pronti a farti lo sgambetto. Lavora solo con chi è affidabile, non è il momento delle grandi soddisfazioni, ma almeno non ci sono catastrofi in vista. Settimana sotto pressione, quindi una bella tisana prima di dormire potrebbe salvarti.

Non preoccuparti: i tuoi nervi sono più tesi di un tizio che fa bungee jumping senza corda. Voto: 6.5. Consiglio delle stelle siciliane: Non fari cugghiuna di l’agghicciata, ‘u sonnu nni porta cunsigghiu.

