Oroscopo Sagittario: settimana dal 5 all’11 gennaio 2026

SAGITTARIO – Sei in un momento astrologico in cui sembri finalmente aver trovato il giusto compromesso tra voglia di sparire in Sud America senza lasciare traccia e desiderio di ricomporre i cocci emotivi lasciati lungo il cammino nel 2024. L’amore, per una volta, non ti sfugge come il treno delle 7:15 quando ti alzi alle 7:14. Tutto quello che nasce ora, o che si sta ricucendo dopo tensioni e parenti impiccioni, ha ottime possibilità di non implodere nel giro di tre WhatsApp e un silenzio passivo-aggressivo. Se ci sono state discussioni per soldi o per chi doveva portare il panettone, ora è tempo di fare pace. O quantomeno fingere di dimenticare, che è già un inizio.

Il giorno della Befana c’è energia, voglia di divertirsi, persino un pizzico di tenerezza che, su di te, funziona come il limone su un’aragosta: sorprendentemente bene. I single hanno chance stellari di incontri simpatici, intriganti e – incredibile a dirsi – duraturi. Evita solo di fare il fenomeno troppo presto. Meglio una risata sincera che un monologo sulla tua superiorità spirituale.

Nel lavoro, il cielo ti favorisce. Qualche piccola soddisfazione è già arrivata e il bello deve ancora venire. Hai voglia di confrontarti, discutere, magari anche litigare costruttivamente (sì, esiste questa cosa). Il picco energetico è attorno alla Befana: sfruttalo per chiarire, prendere decisioni, lanciare idee nuove. Sei in una fase in cui anche le follie creative potrebbero portare risultati reali, quindi osa. Ma occhio ai soci: non tutti sorridono perché ti vogliono bene.

Fisicamente sei in buona forma, anche se giovedì e venerdì rischiano di trasformarti in un essere umano stanco e lunatico. Colpa della luna opposta, che ti toglie un po’ di smalto. Niente che un massaggio o un bagno caldo non possano risolvere. O, se proprio serve, una giornata sul divano con Netflix e zero notifiche.

Hai così tanta energia che dovrebbero usarti per ricaricare i cellulari scarichi degli amici.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si già fai troppu pi tutti, ogni tantu pensaci dû bonu e ricòrdatiti ca puru l’arcu, s’è tiratu sempri, s’attrizzìa.

