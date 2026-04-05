Oroscopo Sagittario: settimana dal 6 al 12 aprile 2026

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana ti invita a rallentare quel bisogno costante di correre verso il prossimo obiettivo e a fermarti un attimo su ciò che provi davvero. Nei rapporti, soprattutto nel weekend, si apre una fase più distesa, quasi sorprendente per uno come te che tende a evitare le complicazioni emotive. Se sei in coppia, puoi finalmente ritrovare un dialogo più sereno, lasciando alle spalle tensioni accumulate che ormai non hanno più motivo di esistere. Non si tratta di grandi gesti, ma di una nuova disponibilità a capire e farti capire. Se sei single, invece, incontri interessanti possono accendere la tua curiosità, ma questa volta non ti accontenti della superficie: vuoi qualcosa che abbia anche un minimo di stabilità, e questa è una novità non da poco.

Nel lavoro, le nuvole iniziano lentamente a diradarsi. Le difficoltà recenti perdono intensità e ti permettono di guardare avanti con più lucidità. È il momento giusto per pianificare, per mettere ordine nelle idee e per valutare nuove collaborazioni. Non è ancora il tempo dell’azione impulsiva, ma della strategia. Dal 14 aprile in poi, molte scelte inizieranno a concretizzarsi, quindi quello che fai ora ha un peso importante. Devi concentrarti su risultati concreti, senza disperdere energie in mille direzioni come fai spesso.

Anche fisicamente senti un miglioramento: la stanchezza si attenua e torna una buona motivazione. Hai voglia di muoverti, di fare attività, ma anche di concederti momenti di relax senza sentirti in colpa. L’importante è non lasciarti sopraffare da ansie legate al lavoro o agli impegni pratici: non tutto va risolto subito. A volte basta rimandare di qualche ora per vedere le cose in modo diverso.

Vuoi libertà assoluta… ma poi cerchi pure qualcuno che ti dia stabilità. Deciditi.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Sta simana ti senti cchiù tranquillu e prontu a capiri megghiu chiddu ca vuoi, ma non ti scurdari ca a libertà è bedda sulu si sai unni stai jennu.

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