Oroscopo Sagittario: settimana dal 6 al 12 ottobre 2025

SAGITTARIO – Sei un viaggiatore, un idealista, un mezzo filosofo da bar che però cambia idea ogni tre fermate di autobus. E in amore… ecco, diciamo che se ci fosse un’app per gestire i ripensamenti sentimentali, tu saresti l’utente premium.

Questa settimana, il cuore è in revisione. Qualcosa si è incrinato nei mesi passati e ora provi a sistemare. Bravo. Però smettila di fare il misterioso, che non sei in un noir francese. Se hai trascurato il partner, chiedi scusa e basta. Niente monologhi drammatici.

Sul lavoro sei in pieno “momento rinascita”, con quell’energia tipica di chi vuole cambiare tutto ma ancora non sa se aprire una start-up o iscriversi a un corso di pizzica. L’ambizione c’è, ma attenzione a non bruciare tappe e soldi: non è il momento di investire a casaccio o firmare robe senza leggere le clausole scritte in corpo 5.

Fisicamente sei sottotono, vittima del cambio di stagione e della tua testardaggine. Perché sì, lo sappiamo che sei sempre “carico”, ma il tuo sistema nervoso sta mandando segnali di fumo. Serve pace. E se puoi, dormi. Anche i supereroi fanno la pennichella.

Stai cercando equilibrio, ma sembri uno che balla su una fune… in infradito.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti cuntrastari sempri cu tuttu e cu tutti, si ti fermi ‘n attimu capisci ca ‘u cori si sistema cu ‘na parola bona.

