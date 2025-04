Oroscopo Sagittario: settimana dal 7 al 13 aprile 2025

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – In amore sei un po’ in crisi. Sei distratto, irrequieto, e ogni tanto guardi il partner come se fosse una bolletta da pagare. Non è il momento di trascurare chi ti vuole bene, anche se la tentazione di mollare tutto e scappare su un monopattino è forte. Per i single: per ora vi accontentate del part-time emotivo. Nessun contratto a tempo indeterminato previsto per ora.

Sul lavoro stai riprendendo quota dopo un periodo che definire complicato è fargli un complimento. Le stelle ti proteggono, ma solo se segui il cuore e smetti di ascoltare chi ti dice “meglio restare fermi”. Hai progetti in ballo che necessitano di riflessione, soprattutto se hai a che fare con contratti ballerini.

La tua energia sta tornando, anche se il 9 e il 10 potresti sentirti come una caffettiera senza gas. C’è agitazione, legata anche a qualche tensione familiare. Affronta tutto con calma e determinazione, e ricordati di dormire ogni tanto.

Hai voglia di cambiamento, ma cambi idea ogni due minuti.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Fai pulizia, ma prima pensa bonu a cu o a chi voli lassari arreri. Nenti è chiù pesanti di ‘na decisioni pigghiata cu nervi.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI