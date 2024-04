Oroscopo Sagittario: settimana dall’8 al 14 aprile 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Nel firmamento amoroso, pare che le stelle abbiano deciso di prenderti un po’ in giro. Tra litigate che sapevano di già visto per le coppie archeologiche e nuovi incontri talmente emozionanti da farti dimenticare il nome di casa tua, è un vero circo. Ah, e per i single? Un carosello di possibilità sensuali come la frutta esotica al supermercato: attraenti ma non sempre affidabili.

Sul fronte lavorativo, ti senti come il boss finale in un videogioco: inarrestabile, soprattutto se il tuo lavoro ha qualcosa a che fare con essere il tuo capo. Solo, attenzione a non trasformare l’ufficio in un campo di battaglia legale. E i tuoi piedi? Quasi ti aspetti che comincino a cantare per attirare la tua attenzione, tanto sono delicati.

“Quando pensavi di aver visto tutto, ecco che arriva una nuova puntata della soap opera della tua vita.” Voto: 7.5 “Mariuolu e viulinu, ti diverti a lu matinu” – Ladro e violino, ti diverti al mattino.



