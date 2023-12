Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Sei un esploratore in un mondo di emozioni, ma non perdere la bussola. Nel lavoro, sei come un atleta olimpico pronto per la medaglia d’oro, ma ricorda di scaldarti prima della gara. La tua energia è paragonabile a quella di un fuoco d’artificio: brillante e spettacolare, ma anche i fuochi d’artificio a volte fanno cilecca.

Voto: 9/10. “Chi va cu zoppu all’anno zuppichia.”



