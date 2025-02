Oroscopo Scorpione: settimana dal 10 al 16 febbraio 2025

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Il tuo passatempo preferito? Testare la pazienza del partner con provocazioni mirate. Va bene giocare, ma se esageri, rischi di scatenare tempeste indesiderate. L’amore c’è, ma devi imparare a bilanciare passione e gelosia.

Se cerchi nuove avventure, le stelle ti assistono, ma occhio a non scegliere il peggio solo per il brivido del rischio. Sul lavoro, il periodo è buono, ma attenzione alle finanze: le discussioni su soldi, investimenti e spese domestiche potrebbero accendere scontri in famiglia. Se ti propongono un avanzamento di carriera, studia bene ogni clausola prima di accettare. La stanchezza si fa sentire: evita stress inutili e concediti del tempo per recuperare energie.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Si ci abbasta ‘u cori, nun c’è bisognu di fari ‘u terremotu!”

